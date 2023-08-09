Geceye damga vuran soru! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı seyircilere güvenince olanlar oldu Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı bu haftaki bölümü ekranlara damga vurdu. Yarışmacı çok basit bir soruda seyirci hakkını kullandı. Seyircinin verdiği cevap ise ağızları açık bıraktı. İşte geceye damga vuran o anlar...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta unutulmaz anlar yaşandı. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında bir yarışmacı performansıyla beğeni topladı. ATV’nin en çok kazandıran programına katılan Esra Doğan adlı yarışmacı, ilk baraj sorusunu başarıyla geçti. Üçüncü soruya kadar gelen yarışmacı, emin olmak için seyirci joker hakkını kullandı. Ancak sonucu beklediği gibi çıkmadı. Seyirci jokeriyle patladı Seyircilere güvenerek yanıt veren yarışmacı Esra Doğan, çıkan sonuçla şoke oldu. İzleyiciler gözlerine inanamadı. İşte o soru ve seyircilerin yanıtı… Yarışmacı Esra Doğan, "'O zamandan beri' anlamına gelen ve 'O gün' şeklinde başlayan deyim nasıl devam eder?" sorusu için seyirci joker hakkını kullandı. "O gündür", "Dündür", "Bugündür", "Yarındır" cevapları arasından seyirciler, yüzde 43 oranında “O gündür” şıkkını seçti. Seyircilere güvenen yarışmacı, yanlış cevapladığı soruyla elendi.