Gelin adayı Solmaz Çiros açıldıkça açıldı, dekoltesi yıktı! 'Aman Allah'ım dudakların korkunç'

Evleneceksen Gel programındaki danslarıyla ünlenen Solmaz Çiros, yarışmadan sonra kilo aldı ve estetik yaptırdı. Çiros'un sosyal medyadan son paylaştığı karesinde ise dudakları dikkati çekti.

Türkiye'de bir dönem evlilik programları oldukça popülerdi ve neredeyse her kanalda bu programlardan vardı.

Songül Karlı, Seda Sayan, Esra Erol ve Zuhal Topal uzun yıllar bu programları sunarak, birçok adayı ağırladı.

Bu adayların bazıları adını duyururken, bazıları ise programlardan sonra unutuldu ve güncel hayatlarına döndü.

Unutulmayan ve adını duyuran Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında boy gösterdi.

Evleneceksel Gel programına dansları ile damga vuran ve sosyal medyada tanınan Çiros, Seda Sayan'ın klibinde de yer almıştı.

Aynı zamanda Cennet Mahallesi formatında çekilen bir dizide de yer alan Çiros, geçen zaman kendisini bir hayli değiştirdi.

Kilo alan ve estetik yapan Solmaz Çiros'u görenler, tanımakta zorluk çekmeye başladı ve bunu yorumlarda da belirtti.

Solmaz Çiros'un dudakları eleştirildi

Solmaz Çiros, sosyal medya üzerinden dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Programdan sonra kilo alan ve açıldıkça açılan Çiros, aynı zamanda da estetiğe başvurdu.

Kendisini değiştiren Solmaz Çiros'un sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozu ve dokunuş yapıldığı görülen dudakları şoke etti.

Solmaz Çiros'u görenler "Dudakların korkunç", "Eski Solmaz nerede?" yorumları yağdırdı. Bazı takipçileri ise gelin adayını destekleyerek kalp emojisi attı.