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    Gelin adayı Solmaz Çiros düğünde kalça şovu yaptı! Göğüs dekoltesi gelini solladı

    Evleneceksen Gel porgramında ünlenen Solmaz Çiros, katıldığı düğünde dansı, elbisesi ve şarkısıyla olay oldu. Solmaz'ın sosyal medyada yayınlanan videosuna hayranları büyük ilgi gösterdi.
    • 19.08.2022 - 17:03
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    Gelin adayı Solmaz Çiros düğünde kalça şovu yaptı! Göğüs dekoltesi gelini solladı

    1997 yılında İzmir'de doğan Roman kızı Solmaz Çiros, ilkokuldan sonra eğitimine devam etmedi ve dansa olan yeteneği üzerine yoğunlaştı.

    Dans etmeyi çok seven ve dansı hayatının merkezine koyan Çiros, Evleneceksen Gel programına katıldı.

    Seda Sayan'ın sunduğu programda boy gösteren ve Kaan isimli damat adayı ile aşk yaşayan Çiros, dikkatleri üzerine çekti.

    Hem sesinin hem de yüzünün güzelliği ile olay olan Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın şarkısına çektiği kilpte boy gösterdi.

    Bununla kalmayan Çiros, oldukça kısa süren ve Cennet Mahallesi'ni andıran kısa bir dizi projesinde oynadı.

    Şu sıralar sosyal medyadan aktif olan Solmaz Çiros, şarkı ve danslarıyla düğünlere konuk olarak gidiyor.

    Son olarak bir düğünde yer alan Solmaz Çiros, dansı ve şarkısıyla sosyal medyayı salladı.

    Solmaz'dan düğün şov

    Evleneceksen Gel programından sonra aldığı kilolar ve dekolteleriyle adından söz ettiren Solmaz Çiros, son katıldığı düğünle olay oldu.

    Hem sırt hem de göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros, düğünde gelinin bile önüne geçti.

    Dansları ve hareketleriyle dikkati çeken gelin adayı Solmaz'a, "Gelinden rol çalmışsın" yorumları yapıldı.

    Solmaz Çiros düğünde VİDEO

    Gelin adayı Solmaz Çiros düğünde kalça şovu yaptı! Göğüs dekoltesi gelini solladı #1

    Gelin adayı Solmaz Çiros düğünde kalça şovu yaptı! Göğüs dekoltesi gelini solladı #2


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