Gelin Evi ne zaman başlıyor? Gelin Evi yeni sezon ne zaman?

Gelin Evi ne zaman başlıyor? Gelin Evi yeni sezon ne zaman?

Aslı Hünel'in sunumu ile ekrana gelen Gelin Evi hakkında, "Gelin Evi ne zaman başlıyor? Gelin Evi yeni sezon ne zaman?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.

Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar ve daha fazlası....

Aslı Hünel'in sunumu ile ekrana gelen Gelin Evi, birçok kadının izlediği programlarının başında geliyor.

Gelinlerin evine konuk olan Aslı Hünel, onların nasıl bir gelin olduklarını ekrana yansıtmaya çalısıyor.

Ekranda iyi bir reyting ve izleyici kitlesi oluşturan Gelin Evi, sezon finali verdi ve yeni sezon için hazırlanmaya başladı.

Programın fanları ise "Gelin Evi ne zaman başlıyor? Gelin Evi yeni sezon ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Gelin Evi ne zaman başlıyor? Gelin Evi yeni sezon ne zaman? İşte yanıtı...

Gelin Evi ne zaman başlıyor? Gelin Evi yeni sezon ne zaman?

Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen gündüz kuşağı programı Gelin Evi, yeni sezonuyla 8 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 12.15’te Show TV’de yayınlanacak.

Herkesin severek izlediği program, yeni sezonda da seyircisini ekran başına kilitleyecek.