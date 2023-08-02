Gelin ve damadı havuzda kolayla yıkadılar! Gören, "Bu nasıl ortam?" dedi! Gelin ve damadın havuzda yıkanırken çekilen videosu olay oldu. Gelin ve damadın kolayla yıkandığı görülürken, videoya sosyal medyadan yorum yağdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Düğün sezonu açıldıktan sonra, sosyal medya üzerinden ilginç videoalar paylaşılmaya başlandı.

Bu videolar arasına yeni bir tane daha eklendi. Bir gelin ve damadın havuz keyfi olay oldu.

Gelinliği ve altınlarıyal havuza giren geline kola döküldü. Aynı işlemden damat bile nasibini aldı.

"Bu nasıl bir ortam?"

Gelin ve damadın havuzda kolayla yıkanması sosyal medya üzerinde gündem oldu ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Bu nasıl ortam?" demekten kendilerini alamadı. Damadın giyim tarzı ise görenleri gülme krizine soktu.