Gelini kameraya çekmek isterken merdivenlerden yuvarlandı! Pes etmedi... Bir düğünde gelini evinden çıkarken çekmek isteyen kadın, merdivenlerden yuvarlandı. Kucağında çocuğuyla merdivenlerden yuvarlanan kadın, burnu kanamadan ayağı kalktı.

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Birbirinden ilginç düğün videolarına yenileri eklenmeye devam ediyor.

Bu defa gelebn video ise gelin alma töreninden...

Bir kadın, gelin kapıdan çıkarken fotoğraflarını çekmek istedi ancak başına geleceklerden habersizdi...

Yuvarlandı

Kadın, gelinin kapıdan çıkarken ki anını kaydetmek amacıyla kameraya çekmek istedi fakat indiği sırada merdivenlerde dengesini kaybederek düştü.

Ancak düşmesine rağmen, kadın yerden kalkarak gelini çekmeye devam etmekten vazgeçmedi. O anlar kameralara yansırken görüntüler sosyal medyada viral oldu.