Petrol
88.78
1.52%
Euro
19.0962
0.11%
Dolar
18.6152
-0.03%
Altın
1.043
0.22%
Borsa
4767
4.30%
Bitcoin
306.948
-1.01%
BTXN Coin
5.99
-0.49%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 Kasım 2022 gün birincisi kim?

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • 22.11.2022 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 Kasım 2022 gün birincisi kim?

    Gelinim Mutfak'ta yarışması geçen sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu geçtiğimiz sezondan itibaren Nursel Ergin yapıyor.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

    22 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar..

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Yeşim gelin çeyrek altını kazandı.

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 Kasım 2022 gün birincisi kim? #1


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Elazığ'da köpeğe eziyet eden şahsa para cezası kesildi
    3. Sayfa

    Elazığ'da köpeğe eziyet eden şahsa para cezası kesildi

    TSK'nın vurduğu teröristlere konvoy yaptılar
    Gündem

    TSK'nın vurduğu teröristlere konvoy yaptılar

    Görüş Bildir