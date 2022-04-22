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    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 18:04
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    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta'da 22 Nisan Cuma günü 5 altın bileziğin kazananı Miyase oldu. Bu hafta gününü en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin de Miyase oldu.

    Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta en düşük puanı alan yarışmacı Bahar oldu. Ancak bu hafta eleme yapılmayacağı açıklandı. Bebek sahibi olmak için yarışmaya katılan Bahar'a bir şans daha verilmeye karar verildi. Gelinim Mutfak'ta ekibi Bahar'ın bebek sahibi olması için gerekli masrafları karşılayacağını belirtti.

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 22 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi... #1


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