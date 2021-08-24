Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Ağustos 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi..

Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla başlarken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam edecek.

Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu bölümlerle ekrana geliyor.

Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 24 Ağustos 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

24 AĞUSTOS 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde yarışmacılar, tavuklu kinoa Keşkeği tarifi deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundular.Bunun akabinde, Gelinim Mutfakta 24 Ağustos puan durumu açıklandı.

Gün toplamında en yüksek puanları Yaren Maden ve Ebru Karabacak aldı. Çeyrek altını ise gelin adayı Yaren kazandı.