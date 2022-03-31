Petrol
105.38
-5.44%
Euro
16.30
-0.33%
Dolar
14.67
0.09%
Altın
909.79
-0.13%
Borsa
2229
-0.07%
Bitcoin
690.531
-0.75%
BTXN Coin
36.97
-0.56%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 31 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    31 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da günün kazananı henüz belli olmadı. Kazanan belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Ramazan ayında Hırka-i Şerif ziyaret edilemeyecek
    Gündem

    Ramazan ayında Hırka-i Şerif ziyaret edilemeyecek

    Ayasofya Camii, bu kez 88 yıl sonra ilk teravih için kapılarını açacak
    Gündem

    Ayasofya Camii, bu kez 88 yıl sonra ilk teravih için kapılarını açacak

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir