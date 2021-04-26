Gelinim Mutfakta Gönül kimdir? Gönül ve kayınvalidesi Yüksel hakkında..

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni gelin-kayınvalide çifti Gönül ve Yüksel hanım hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta Gönül ve Yüksel kimdir? İşte detaylar..

Birbirinden iddialı yarışmacıların birincilik adına mücadele verdiği ve sonunda da beş altın bileziği kazandığı maratona yeni yarışmacılar ekleniyor. Bugünden itibaren kendisine verilen sürede en iyi yemekleri hazırlayacak isim Gönül oldu.

Seyirciler Gönül Hanım ve kayınvalidesi Yüksel Hanım hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Peki, Gelinim Mutfakta Gönül kimdir? Kayınvalide Yüksel kimdir? İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA GÖNÜL KİMDİR?

Yarışmanın 26 Nisan Pazartesi günü yayınlanan 691. bölümünden itibaren yarışacak ve kayınvalidesi ile birlikte birincilik mücadelesi verecek olan Gönül iddialı bir giriş yaparak rakiplerine gözdağı verdi. 'Burada bir yemek pişsin. Kayınvalideler güzel bir yemek yesin. Mutfağı ele alayım dedim, geldim' dedi.

Kayınvalidesi ile birlikte birincilik mücadelesi verecek yarışmacı Gönül Haşikçioğlu Tekirdağlı. 26 yaşında, 5 yıllık evlidir ve 1,5 yaşında bir kız çocuğu vardır.

Kendisinin ilk performansı bohça kebabı ile olacak. Kayınvalidesi Yüksel Hanım ile yaşadığı kriz de çok konuşulacak.

Dört gelinden biri olarak bugün altınlar için savaşacak Gönül'ün sosyal medya hesapları da merak ediliyor. Genç yarışmacının henüz bir profili olup olmadığı bilinmiyor.

GELİNİM MUTFAKTA KAYINVALİDE YÜKSEL KİMDİR?

Yarışmanın 26 Nisan Pazartesi günü yayınlanan 691. bölümünden itibaren yarışacak ve gelini ile birlikte birincilik mücadelesi verecek olan Yüksel Hanım geldiği gibi rüzgarını estirdi.

Yarışmaya yeni katılan Kayınvalide Aslen Tekirdağ’lı olan Yüksek Haşikçioğlu 41 yıllık evlidir. 2 oğlu ve 3 torunu vardır.

Gelini Gönül ile ilk günde yaşadığı krizin yanısıra Fatma Hanım ile girdiği sözlü tartışma gergin bir günün geçeceğinin habericisi oldu. Ayrıca Yüksel Fatma'ya da hodri meydan diyerek sert de bir tavır takındı.

Haftanın ilerleyen günlerine bu durumun nasıl sirayet edeceği merak konusu. Gelinine güveniyor ve altınları kazanacaklarından emin.