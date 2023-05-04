GELİNİM MUTFAKTA GÜN SONU I Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışması uzun bir süredir, Nursel Ergin'in sunumu ile devam ediyor. Bugüne kadar en az 4 defa sunucu değiştiren yarışma, gündüz kuşağında iyi bir izlenme oranı elde ediyor ve reytinglerde hatırı sayılır bir konumda.. Her gün yeni bölümleriyle ekrana gelen yarışma, en iyi yemek yapan gelin adayını çeyrek altınla ödüllendiriyor. Saat 13 suralarında başlayan yarışma, yemek yapımının dışında da heyecanlı anlara sahne oluyor. Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi. Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 4 Mayıs 2023... Gelinim Mutfakta stüdyolarında bugün gelinler arasındaki tatlı rekabet resmen zirveye ulaştı. Birbirinden iddialı yarışmacılar 40 dakikalık sürede enfes lezzetler hazırladı. Günün kazanını ise Fasulye Tavasıyla kayınvalideler ve sunucu Nursel Ergin'den 17 puan aldı. Güzel sunucu Nursel Ergin, Merve'ye 5, Tuğba'ya 4, Sermine'ye 3 ve Miyase'ye 1 puan verdi. Merve, bugün Gelinim Mutfakta da haftanın dördüncü Gelinim Mutfakta 3 Mayıs Çarşamba Puan Durumu çeyrek altınını kazanan gelin oldu!