Hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da, bir kez daha final heyecanı yaşandı.

Seda Sayan ve kayınvalideler, bugün yapılan yemekleri tadarak puanlarını verdi. Tüm hafta boyunca verilen puanlar baz alındığından en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi oldu ve beş altın bileziği koluna taktı.

Bir hafta boyunca el lezzetini yarıştıran gelinlerden biri, en düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'ya veda etti.

Programın izleyicileri, 'Gelinim Mutfakta kim elendi, 23 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Nisan 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Pazartesi gününden bu yana alınan puanların toplanmasıyla haftanın en düşük puanını alarak 23 Nisan 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta'dan elenen gelin, Ayten oldu.

23 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

Tüm hafta boyunca el hünerlerini sergileyen yarışmacılardan bugün rakiplerine göre en yüksek puanı alan ve hem haftanın birinciliğini hem de 5 altın bileziği kazanan gelin Seda ve Esra oldu. Gelinler altın bilezikleri bölüştü.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise Seda oldu.