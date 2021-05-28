Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta'da, bugün final heyecanı yaşandı. 28 Mayıs Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta'da bu haftanın sonuçları...

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da, bir kez daha final heyecanı yaşandı.

Seda Sayan ve kayınvalideler, bugün yapılan yemekleri tadarak puanlarını verdi. Tüm hafta boyunca verilen puanlar baz alındığından en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi olup beş altın bileziği koluna taktı.

Bir hafta boyunca el lezzetini yarıştıran gelinlerden biri, en düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'ya veda etti. 28 Mayıs 2021 tarihli Gelinim Mutfakta programının sonunda, elenen ve birinci olan isim açıklandı.

Programın izleyicileri, 'Gelinim Mutfakta kim elendi, 28 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Mayıs 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Final heyecanının dorukta olduğu cuma gününde, en yüksek puanı almak için mutfakta ter döken gelinler, çikolatanın en güzel hali brownie için mücadele etti.

Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, pazartesi gününden bu yana alınan puanların toplanmasıyla haftanın en düşük puanını alarak yarışmadan elenen isim henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta'nın 28 Mayıs 2021 tarihli son bölümünde, elenen yarışmacı belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

28 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

Tüm hafta boyunca el hünerlerini sergileyen yarışmacılardan bugün rakiplerine göre en yüksek puanı alan ve hem haftanın birinciliğini hem de 5 altın bileziği kazanan gelin, henüz açıklanmadı. Programda açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.