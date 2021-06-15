Gelinim Mutfakta Seda neden yok, ayrıldı mı? Kaza haberi geldi...

Gelinim Mutfakta Seda neden yok, ayrıldı mı? Kaza haberi geldi...

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümünde Seda'nın olmayışı dikkatleri çekti. Seyirciler, Gelinim Mutfakta Seda neden yok, ayrıldı mı? Seda diskalifiye mi oldu? araştırıyor.

Gelinim Mutfakta'da büyük sezon finali sürüyor. Haftanın ikinci gününde ise izleyicileri meraklandıran bir gelişme yaşandı.

Yeni bölümde Seda'yı ekranlarda göremeyen seyirciler, Seda neden yok sorusunu araştırmaya koyuldu.

Bir süredir programda başarıyla mücadele eden Seda Yılmaz artık programda yer almayacak. Sebebini ise kendini açıkladı.

Peki Gelinim Mutfakta Seda neden yok? Seda Yılmaz ayrıldı mı diskalifiye mi edildi? İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA SEDA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta Seda elenmedi. Geçirdiği bir kaza sonucunda doktoru programda yarışamayacağını belirtti. Bu sebeple Seda programda çekilme kararı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA SEDA YILMAZ KİMDİR?

Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta’da yeni gelinlerden Seda kıyasıya yarışıyor. Bilezik ve altın için mutfağının başına geçen Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Seda, yarışmada kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti. Seda kayınvalidesi Nagehan ile birlikte programa katıldı.