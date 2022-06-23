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    Gelinim Mutfakta yarışmasında büyük sürpriz! Yarışana değil, başvurana altın...

    Gelinim Mutfakta yarışması artık yarışmacılarına değil, yarışma adaylarına da çeyrek altın kazandıracak.İşte detaylar...
    • 23.06.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:01
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    Gelinim Mutfakta yarışmasında büyük sürpriz! Yarışana değil, başvurana altın...

    Yayınladığı günden itibaren 4 kez sunucu değiştiren Gelinim Mutfakta yarışması, heyecan dolu yeni bölümlerle devam ediyor.

    Gelinim Mutfakta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu Nursel Ergin yapmaya başladı.

    1980 doğumlu Nursel Ergin, Acun Ilıcalı’nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma programıyla tanınan bir isim oldu.

    Kariyerine oyunculukla başlayan Nurseli Engin, yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterini canlandırdı.

    Yarışmadan sonra çeşitli projelerden teklif alan Engin, gösterdiği performans ve başarısıyla ekranların sevilen yüzü oldu.

    Nursel Ergin, şimdilerde ise Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmasını sunuyor.

    Heyecanlı anlara sahne olan yarışmada gelin adayları, gün birincisi olmak ve çeyrek altını almak için kıran kırana bir mücadele sergiliyor.

    Yarışmacı adayları da kazanacak...

    Sezon finaline girecek olan Gelinim Mutfakta yarışması yeni sezon için ön hazırlıklarına başlıyor.

    Gelinim Mutfakta artık yarışmacılarına değil, yarışmacı adaylarına da kazandıracak.

    11. 22. ve 33. kişiye çeyrek altın...

    Yeni sezon için programa başvuru yapıp, mülakatlara katılan 11. 22. ve 33. olan kişilere birer çeyrek altın hediye edilecek.

    Yayınlanan fragmanda şu ifadeler yer aldı:

    "Gelinim Mutfakta artık sadece yarışmacılarına değil yarışmacı adaylarına da kazandırıyor. Başvuru yapıp mülakata katılan 11. 22. Ve 33. Kişiye 1 adet çeyrek altın hediye.Sizde hemen başvuru yaparak çeyrek altın kazanma şansı yakalayabilirsiniz"

    Gelinim Mutfakta'da altın yağmuru

    Gelinim Mutfakta yarışmasında büyük sürpriz! Yarışana değil, başvurana altın... #1

    Gelinim Mutfakta yarışmasında büyük sürpriz! Yarışana değil, başvurana altın... #2

    Gelinim Mutfakta yarışmasında büyük sürpriz! Yarışana değil, başvurana altın... #3


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