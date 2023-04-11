Gelinim Mutfakta yarışmasında ipler koptu! Fenomen yarışmacıya diskalifiye şoku: Bakın neden diskalifiye olmuş Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında beklenmedik bir olay yaşandı. Fenomen yarışmacının yarışmadan diskalifiye olması gündem oldu. Diskalifiye sebebi araştırılmaya başladı. Bakın hangi yarışmacı neden diskalifiye olmuş!

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin’in üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında yemekler yapılıyor ve gün sonunda ödül veriliyor. 4 gelin ve 4 kaynananın yarıştığı Gelinim Mutfakta programında her günün birincisi çeyrek aldın, haftanın birincisi ise 7 altın bilezik kazanıyor. Yarışmacılarıyla ve tartışmalarla gündemden düşmeyen yarışma programında dün yeni bir gelişme yaşandı. Nursel Ergin, üzülerek bir yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurdu. Bakın hangi yarışmacı neden diskalifiye edildi! Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta yarışma programının dünkü bölümünde sunucu Nursel Ergin, üzülerek Özlem Argun'un diskalifiye edildiğini açıkladı. Bir anda gözyaşları sel oldu. Yarışmacının diskalifiye nedeni ise kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelinim Mutfakta Özlem neden diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta yarışmasında dün Nursel Ergin, yarışmacılara bir ses kaydı dinletti. Ses kaydında hakaretlerin yanı sıra yapılan yiyeceklerin değiştirildiği ima edildi. Nursel Ergin, Özlem’in diskalifiye edildiğini açıkladı. Diskalifiye sebebi ise ses kayıtlarında söylediği hakaret dolu sözleriydi.