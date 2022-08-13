Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi..

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi..

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? soruları gündeme geldi.İşte detaylar..

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı gündem oldu.Programın hayranları yeni sezonun ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalar yapıyor.

Kanal D'den yapılan açıklamada "Yenilenen jeneriği, yeni dekoru ve yepyeni yarışmacıları ile ekrana gelmeye hazırlanan Gelinim Mutfakta başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte tüm merak edilenler..

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?

Gelinim Mutfakta yeni sezonu 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlıyor.Program hafta içi her gün saat 13.00’de Kanal D’de ekranlarında yayınlanacak.