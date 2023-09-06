Gelinim Mutfakta'da skandal istekler! Kayınvalide-gelin sunucu Nursel Ergin'i çıldırttı! Gelinim Mutfakta'da yarışan kayınvalide ve gelinin istekleri duyanları şaşırttı. Sunucu Nursel Engin, yarışmacıların diskalifiye edildiğini duyurdu.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, zaman zaman ilginç anlara sahne oluyor.

Son olarak, yarışmaya yeni katılan kayınvalide ve gelin izleyicileri şaşırttı.

Kayınvalide Melek'in, ekipten bölüm başı para ve bir sürü ayrıcalık istediği ortaya çıktı.

Açıklama yapan sunucu Nursel Ergin, "Bizden bölüm başı 5 bin TL isteyen yarışmacı ve kayınvalide var. Hakları olmadığı halde" dedi.

Ergin canlı yayında açıklama yapınca kayınvalide Melek ve gelini stüdyoyu terk etti.

Yarışmacıların tavrına sessiz kalamayan Ergin, açıklamalarına devam etti.

Sunucu Nursel Ergin şu ifadeleri kullandı:

Ayrıcalık istediler

"Buraya gelen yarışmacılar alnının teriyle ödül kazanmak için geliyorlar. Bu zamana kadar kimseye sana şu kadar para vaat ediyoruz gel burada ol demedik. Bizden açıktan para, tarif ve daha neler neler istedi. Melek Hanım bizden hakkı olmayan bir para istedi. 'Haftada 1 kere bize kazandıracaksınız' dediler de pardon? Kimseye böyle bir şey diyemez.

"Paramız yok"

Haklarıyla kazanmadıkları bir ödülü kursaklarından nasıl geçireceklerdi? Bu soruyu onlara sormak istemiştim ama kaçtılar. Burada medenice konuşmak isterdim. Utanacağı bir şey yazdıysa neden yazdı? Ekip şu an onları döndürmeye çalışıyor çünkü cevap hakları var. Bizim yapımcımızı arayarak 'Param yok, kıyafet almam lazım' demiş. Muhtemelen üzerindeki kıyafet bizim aldığımızdı, hediyemiz olsun.

Diskalifiye şoku

Ekibimize 'kavga ve tartışma istemiyorum' demiş. Bizi böyle itham ediyor. Buradaki her şey yarışma stresiyle oluyor. Bize burada kimseye isteğiniz dışında bir şey yaptıramayız. Biz kötü görüntüleri keserek sizi de uyarıyoruz. Burası yol geçen hanı değil, bir sistem var. Burada gelin Esra'nın bir suçu bence o da mağdur. Melek ve Esra Büyükşahin, kayınvalidenin yarışma ahlakına aykırı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmiştir. Bizden hile yapmamızı isteyen hiçbir yarışmacının burada yeri yoktur."