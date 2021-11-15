Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu ortaya çıktı! Sevilen ses sanatçısı geliyor

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programı bu hafta, Lerzan Mutlu'nun sunacağı öğrenildi.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Yayın hayatına Fatih Ürek'in sunumuyla başlayan program; Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın olmak üzere 4 sunucu değiştirdi.

Yarışmaya sunucu dayanmayınca format değişikliğine gidildi ve programı her hafta ünlü bir isim sunmaya başladı.

BU HAFTANIN SUNUCUSU LERZAN MUTLU

Son olarak sunuculuğunu, yaptığı yemek programlarıyla ünlenen Nursel Engin'in üstlendiği programın bu haftaki sunucusu izleyiciler tarafından merak ediliyordu.

Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu ekranların sevilen yüzü Lerzan Mutlu oldu.

Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de.