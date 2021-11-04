Her hafta farklı bir ünlü ismi ağırlayan Gelinim Mutfakta yarışmasını bu hafta Mehmet Ali Erbil sunuyor. Erbil'in sunuculuğu beğenilirken, yarışmayı haftaya sunacak isim ise belli oldu.

Fatih Ürek'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında başlayan Gelinim Mutfakta, bugüne kadar 4 sunucu değiştirdi.

Fatih Ürek'in ani ayrılığı sonrası yarışmanın sunuculuğuna Kiralık Aşk'la tanınan Onur Büyüktopçu getirildi.

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğu beğenildi ancak programa uzun süre devam edemedi ve ayrıldı.

Bu iki sunucu değişikliğinin ardından bitmesi beklenilen yarışma bir sürpriz yaptı ve Seda Sayan'la anlaştı.

O Ses Türkiye'den ayrılan Sayan, kısa bir süre sonra Gelinim Mutfakta ile ekranlara hızlı bir dönüş yaptı.

Ancak ünlü şarkıcının sunuculuk macerası kısa sürdü ve bu sene program Demet Akalın'la başladı.

Yeni sezonda yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Demet Akalın, geçtiğimiz ay ayrıldığını duyurdu.

Bunun üzerine her hafta ünlü bir isim programı sunmaya başlarken, bu hafta ise Mehmet Ali Erbil sunucu oldu.

Peki, Gelecek hafta Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?

Mehmet Ali Erbil'in çekimler boyunca sağlık sorunları yaşadığı birkaç kez çekimlerin iptal olduğu ve bölümlerin zor tamamlandığı iddia edildi.

Son hafta çekimleri ise yaptığı yemek programlarıyla ünlenen Nursel Ergin ile gerçekleştirildi. Programı gelecek hafta Nursel Ergin'in sunacağı öğrenildi.

Gelinim Mutfakta'ya yeni sunucu! Mehmet Ali Erbil gitti, o isim geldi... VİDEO