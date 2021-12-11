Gelinim Mutfakta'yı bu hafta kim sunacak? O isim stil yarışmasından çıktı!

Gelinim Mutfakta'yı bu hafta kim sunacak? O isim stil yarışmasından çıktı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını geçtiğimiz hafta, Yılmaz Morgül sundu. Peki, Gelinim Mutfakta'yı bu hafta kim sunacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve tam 4 kez sunucu değiştiren Gelinim Mutfakta yarışması, devam ediyor.

Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi isimlerin sunuculuğunu yaptığı yarışmayı, her hafta farklı bir isim sunmaya başladı.

Songül Karlı, Safiye Soyman, Mehmet Ali Erbil, Turgay Başyayla ve Yılmaz Morgül gibi isimlerin sunuculuğunu yaptığı yarışma, Turgay Başyayla ile anlaştı.

Ancak Turgay Başyayla'nın sunuculuğu başlayana kadar, yarışmayı farklı isimler götürmeye devam edecek.

Geçtiğimiz hafta Yılmaz Morgül'ün sunduğu yarışmayı, bu hafta kimin sunacağı ise belli odu.

Peki, Gelinim Mutfakta'yı bu hafta kim sunacak? İşte yanıtı...

GELİNİM MUTFAKTA'YI BU HAFTA KİM SUNACAK?

Gelinim Mutfakta yarışmasını bu hafta İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Emel Kızıltaş sunacak.

Yayınlanan fragmanda gözüken Kızıltaş, eğlenceli halleri ile dikkati çekti. Kızıltaş bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu yaptığı Çarkıfelek yarışmasında da yer almıştı.

Gelinim Mutfakta 821. bölüm fragmanı İZLE