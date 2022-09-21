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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölüm fragmanı çıktı! İşte yeni bölüm tanıtımı..

    Show TV'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümüyle yarın ekranlara gelecek.İşte yeni bölüm tanıtımı..
    • 21.09.2022 - 09:59
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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. bölüm fragmanı çıktı! İşte yeni bölüm tanıtımı..

    Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu gibi isimlerin bulunduğu dizi her Peşembe yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu hafta 10. bölümüyle ekranlara gelecek.Dizinin merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10 bölüm fragmanı VİDEO


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