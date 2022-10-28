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- Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. bölüm fragmanı! Sadi Payaslı Songül'ü kurtarabilecek mi?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. bölüm fragmanı! Sadi Payaslı Songül'ü kurtarabilecek mi?
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Show TV'nin sevilen dizisi 16. bölümü ile hayranlarıyla buluşacak. İşte yeni bölüm tanıtımı..
- 28.10.2022 - 15:32
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. bölümüyle bu pazar izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta isimlerin yanında Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler bulunuyor.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16. bölümüyle Perşembe günü saat 20.00'de Show TV’de ekrana gelecek.
Dizinin merakla beklenen 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 16. bölüm fragmanı..