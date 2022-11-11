Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm tanıtımı! Sadi'den Songül'e duygusal sözler..

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Show TV'nin sevilen dizisi 18. bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. İşte 18. bölüm tanıtımı..

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi büyük bir beğeni toplayarak popüler hale geldi. Sadi ve Songül'ün yaşadıkları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Her bölümü büyük bir sabırsızlıkla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dün akşam 17. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizinin hayranları yeni bölüm biter bitmez 18. bölüm tanıtımını beklemeye başladı.

Dizi her bölümü ile heyecan yaratırken başrollerde yer alan Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın oyunculukları büyük beğeni topluyor. Her Perşembe saat 20.00'de yayınlanan dizinin yeni bölüm tanıtımı çıktı.

İşte merakla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm tanıtımı..

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 18. bölüm tanıtımı VİDEO