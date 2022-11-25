Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm fragmanı! Sadi ve Songül arasında neler oluyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm fragmanı! Sadi ve Songül arasında neler oluyor?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 20. bölüm tanıtımı yayılandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar..

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Ertan Saban, Devrim Özkan ve Özge Özberk gibi isimlerin bulunduğu dizi büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Şimdiye kadar 19 bölümüyle ekranlara gelen dizi her bölümüyle merak uyandırıyor.

Show TV ekranlarında her Perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. İzleyiciler Sadi ve Songül arasında yaşananları büyük bir merakla takip ediyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölümüyle 1 Aralık Perşembe 20.00'de Show TV ekrana gelecek. İşte merakla beklenen Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm tanıtımı..

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 20. bölüm fragmanı VİDEO