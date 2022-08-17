Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı! Sadi'nin başı belada mı?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölüm fragmanı! Sadi'nin başı belada mı?

Show TV'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. bölümüyle ekranlara çıkmaya hazırlanıyor.İşte 5. bölüm fragmanı..

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu hafta 5. bölümüyle ekranlara gelecek.

Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan dizinin hayranları yeni bölümde neler olacağını büyük bir merakla bekliyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümüyle 18 Ağustos Perşembe günü 20.00’de Show TV ekranlarında hayranlarıyla buluşacak.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Murat Göçmez, Furkan Murat Uğur ve Mehmet Deniz Sarıkaş gibi oyuncular bulunuyor.

Perşembe günü yayınlanacak 5. bölümün fragmanı yayınlandı.Duygusal anların yaşandığı bölümde Derya'yı gören Sadi büyük bir yıkım yaşıyor.İşte 5. bölüm fragmanı..

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. Bölüm fragmanı VİDEO