Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i cesurca poz verince..."Hastayız sana ilacı var mı" Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Aylin karakterine hayat veren Sanem Babi, izleyicilerin takip ettiği isimler arasında. Sosyal medyayı aktif kullanan Babi, iddialı kareleriyle beğeni alıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi, oyuncu kadrosuyla göz kamaştırıyor. Dizide Ertan Saban ve Devrim Özkan'la rol alan Sanem Babi, "Aylin" karakterine hayat veriyor. Devrim Özkan'a benzerliğiyle de dikkat çeken Sanem Babi, güzelliğiyle mest ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Babi, pozlarıyla görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Cesur pozlar veriyor Henüz 25 yaşındaki genç oyuncu Sanem Babi, duru güzelliği ve fiziği ile göz kamaştıran karelere imza atıyor. Oldukça cesur kombinler tercih eden Babi, özellikle ayna karşısındaki pozlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyaya damga vuran Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i Sanem Babi, izleyicilerden her seferinde tam not alıyor.