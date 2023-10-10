Genç oyuncu Mete Gök'ten sürpriz röportaj! "Rolümün hakkını vermeliyim" Sektörün yeni yeteneklerinden Mete Gök, oyunculuk kariyeri ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Son dönemlerde film ve dizilerde genç oyuncular dikkat çekerken kimileri rol aldığı karakterlerle beğeni topluyor.

Sektörde kendine yer bulan bu isimlerden biri de yetenekli oyuncu Mete Gök.

Ne kadar iyi gözlem o kadar iyi sonuç olduğuna dikkat çeken Gök, gençlere yönelik projelerin çoğaltılması gerektiğini belirtiyor.

Hedeflerinden asla vaz geçmediğini dile getiren Mete Gök, üstlendiği rollerin hakkını vermeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Dikkatli ve özgün bir çalışma yapmam gerektiğini düşündüm…

Köklü bir kurumdan mezun olduğunu ifade eden Mete Gök, okulda bütün öğrencilerin daha ilk günden itibaren ortaya koydukları yetenekleri doğrultusunda eğitim almaya başladıklarını söyledi.

Mete Gök'ten açıklamalar

Gök, “Bu özellik bizi kısa sürede hedeflerimizin peşinden gitme düşüncesine götürdü. Bu alanları genişleterek ilerlerken, bizde merak duygusunu da açığa çıkardı. Oyunculuğu bu açıdan önemsedim, kendi yeteneğimi açığa çıkaracak, onları geliştirebilecek daha sonra da içinde yaşadığımız toplumla paylaşabileceğim bir alan olması benim bu konudaki ilgimin daha da gelişmesine yol açtı.

Okuldaki hocalarımızın da bende bu yönde bir ilgi ve yetenek gördüklerini sanıyorum ki çok ilgi ve desteklerini gördüğümü söylemeliyim. Beni bu konuda daima teşvik edici oldular ve ben de araştırmalarımı çoğalttım, bu alanda yoğunlaştım.

İlk zamanlar bol miktarda film seyretmeye başladım. İlk önce fark ettiğim şey sinemanın bir dili olduğuydu. Bu dil üzerine, görsel sanatlar üzerine düşünme ve yeni fikirler üretme yolunu seçtim. Bu zor ve uzun bir yoldu, bunu biliyordum ama büyük istek duyduğum için zorluklara hiç aldırmadım.

Sadece çok dikkatli ve özgün bir çalışma yapmam gerektiğini düşünüyordum. Böyle yapmaya devam edersem başarılı olabileceğimi düşünüyordum.” dedi.

"Üstlendiğim rolün hakkını vermeliyim"

Hangi işi yaparsak yapalım büyük bir dikkat ve özenle yapmalıyız diyen Mete Gök, aksi takdirde başarılı olmanın mümkün olamayacağını belirtti.

Gök, “Her şeyden önce iyi bir gözlemci olmalıyım diye düşünüyordum. Hangi filmde, hangi oyunda rol alırsam alayım üstlendiğim rolün hakkını vermeliyim, diye düşünüyordum. Bu yüzden ciddi bir emek vermeye başladım işin başında. Yapacağım işin en iyisini yapabilmek için, oynayacağım rolü daha önceden oynamış olan sanatçıların rollerine bakıp, o sahneleri defalarca izleyerek kendi adıma alabileceklerimi süzüp almaya çalıştım. Bu rolü ben oynarsam nasıl daha iyi oynayabilirim, nasıl daha farklı bir rol ortaya koyabilirim diye çeşitli denemeler yapıyor, beden dilimi, mimiklerimi daha iyi nasıl geliştirebilirim diye çaba sarf ediyordum.” ifadelerini kullandı.

"Ne kadar iyi gözlem o kadar iyi sonuç"

Oyunculukta gözlemin de büyük payı olduğuna inandığını kaydeden Mete Gök, sosyal hayatın içinde, günlük yaşantımız arasında pek çok ilginç olayla karşılaşıldığını, bazen çok önemsiz gibi görünenlerin aslında derin bir yaraya işaret ettiklerinin sonradan anlaşılabildiğini söyledi.

Gök şunları söyledi:

“Yaşamın akışında karşılaştığımız insanlardan ders alırız bazen. Sanatçının önemli özellikleri arasında ilk sıralarda yer alır gözlem. Ne kadar iyi bir gözlemci olursak, o kadar iyi sonuçlar almamız mümkündür bence…”

"Sanatçı hedeflerinden asla vazgeçmemeli"

İçinde olduğumuz yol çok uzun süreli bir yol diyen Mete Gök, “Zor olabilir, önünüze engebeli yollar çıkabilir ama sanatçı asla hedeflerinden vazgeçmemeli. Büyük bir sabır ve özveri ile sonuna kadar mücadele etmesini bilmelidir diye düşünüyorum. Yolun çok başındayım, bunu biliyorum ve heyecanım hiç eksilmeden çalışmaya özen gösteriyorum. Yeni bilgiler, yeni haberler, yeni insanlarla hayatımı, düşüncelerimi zenginleştirmeye çalışıyorum. Çok okuyorum. Okuyarak eksiklerimi gidermeyi, yeni bilgilerle yol almayı tercih ediyorum” dedi.

"Gençlere yönelik projeler çoğalmalı"

Çalışmaktan asla yılmayan bir yapım var, gençlere yönelik projelerin çoğalmasını istiyorum diyen Gök, “Bu projelerde yer almaktan kendi adıma çok mutlu olacağımı düşünüyorum. İddialı değilim ama azimliyim. Neden gençler derseniz, şu anda gençliğin içinde bulunduğu durum çok iç acıcı değil maalesef. Gençlerin yeniden kendi değerleri ile buluşması gerekli. Bu açıdan gençlere yönelik yapılacak projeler çok önemli. Her şeyden önce bu projeler geçmişle olan bağlarımızı güçlendirme noktasında da çok yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Bilgiye açız"

Sürekli kendimizi yenilemeli, geliştirmeliyiz, hedeflerimizi iyi tayin edip, aksatmadan belli bir disiplin ile sürdürmeliyize dikkat çeken Gök, “Bilgiye aç olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ustalardan alacağımız, öğreneceğimiz şeyleri kitaplardan bulamayabiliriz. Yanlarında çalıştığımız büyükleri, ustaları çok iyi takip etmeli, oyunculuk üzerine sergileyecekleri rolleri çok iyi izlemeli, onlardan ders alabilmeliyiz. Son olarak çalışmadan asla yılmamalı, taviz vermemeliyiz. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum ve öyle davranmaya özen gösteriyorum” şeklinde konuştu.