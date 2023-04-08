Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın son hali! "Ne oldu sana" Oyuncu Ufuk Özkan'ı zayıf halini görenler, tanımakta zorlandı. Fazla kilolarından kurtulan Özkan, adeta iğne ipliğe döndü.

Kanal D ekranlarının bir döneme damga vuran dizisi Geniş Aile, dönemin sevilen yapımları arasında yer aldı.

Gizem Akman, Geniş Aile'nin yayınlandığı dönemde büуük bіг hаугаn kіtlеѕіnе sahipti.

Dizide başrol karakteri "Cevahir"e hayat veren oyuncu Ufuk Özkan, oyunculuk yeteneği ile beğeni topladı.

Özkan, sempatik tavırları ve komik halleri ile izleyicilerin hafızasına kazındı.

Geniş Aile'nin akabinde "Aileler Yarışıyor" ve "Ben Bilmem Eşim Bilir" gibi yarışma programları sunan Ufuk Özkan, aldığı kilolar ile dikkat çekmişti.

Resmen eridi

Son haliyle görenleri şaşırtan 47 yaşındaki Ufuk Özkan, 'Ah Be birader' ve 'Kadın Kafası' filmleri için 17 kilo verdi.

Bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Özkan'ın yeni imajı sevenlerinden tam not aldı.