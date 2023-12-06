Geniş Aile'nin Müfit'i yıllar sonra ortaya çıktı! İşte oyuncunun son hali Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Müfit karakteri ile tanınan oyuncu Ahmet Sarsılmaz'ın son hali ortaya çıktı. İşte 42 yaşındaki oyuncunun son hali..

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Bir döneme damgasını vuran Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Müfit karakteri ile hafızalarda yer edinen oyuncu Ahmet Sarsılmaz'ın son hali dikkat çekti.

8 Temmuz 2009 tarihinde yayınlanmaya başlayan Geniş Aile dizisi yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Geniş Aile dizisinde 'Müfit' karakteriyle ekranlara çıkan Ahmet Sarsılmaz, 1 Ocak 1982 yılında dünyaya geldi.

Ahmet Sarsılmaz 2006 yılında yayınlanan "Karagümrük Yanıyor" adlı yapım ile oyunculuk kariyerine adım attı ve aynı sene "Sıla" isimli dizide de rol aldı.

Aslen Malatyalı olan oyuncu, 2008 yılında yayınlanan Pulsar isimli dizide Pırpır Abi karakteri ile ve Geniş Aile dizisindeki Müfit karakteri ile tanındı.

Geniş Aile dizisinin eski bölümleri halen bir çok kişi tarafından izleniyor. Geniş Aile dizisinde hiç konuşmayan bir karakteri canlandıran Ahmet Sarsılmaz bu özelliği ile hafızalara kazınmıştı.

42 yaşında olan oyuncu Ahmet Sarsılmaz'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

İşte Ahmet Sarsılmaz'ın son hali...

Hükümet Kadın, Hükümet Kadın 2, Geniş Aile 2: Her Türlü, Geniş Aile: Yapıştır isimli sinema filmlerinde yer aldı.