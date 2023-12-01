Geniş Aile'nin Ulvi'si son haliyle olay yarattı! İşte son hali.. Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Ulvi karakteri ile büyük bir üne kavuşan oyuncu Bülent Çolak'ın son hali dikkat çekti. İşte 46 yaşındaki oyuncunun son hali..

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Bir dönemin en popüler dizilerinden olan Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Ulvi karakteri ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Bülent Çolak'ın son hali merak uyandırdı.

İlk bölümü ile 8 Temmuz 2009 tarihinde yayınlanmaya başlayan Geniş Aile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Geniş Aile dizisinde 'Ulvi' karakteriyle ekranlarda tanınan Bülent Çolak, 20 Eylül 1977'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Bülent Çolak, 1998 yapımı 'Hoşçakal Yarın' adlı filmde Hüseyin İnan karakterini canlandırarak sanat hayatına başladı.

Birçok dizi ve filmde rol alarak ekranlara çıkan ünlü oyuncu özellikle Geniş Aile dizisindeki rolü ile büyük bir üne kavuşmuştur.

Dizinin eski bölümleri günümüzde dahi büyük bir keyifle izlenmeye devam ediyor. Dizide özellikle Ulvi ile Cevahir karakterleri arasında geçen diyaloglar izleyicileri gülümsetmeyi başarıyor.

Şimdilerde 46 yaşında olan Bülent Çolak'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncunun Instagram'da 37 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Bülent Çolak'ın son hali..