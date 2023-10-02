Genlerden yetenek fışkırıyor! Zehra Güneş’in kuzeni Survivor’ın yıldızı çıktı Filenin Sultanları’nda başarısıyla adından söz ettiren milli voleybolcu Zehra Güneş, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Milli oyuncunun kuzeni Survivor’da yarışan ünlü isim çıktı.

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Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, hem spor kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken bir isim olarak ön plana çıkıyor.

Henüz 13 yaşında voleybol dünyasına adım atan Zehra Güneş, kısa sürede büyük başarılar elde etti ve Türk voleybolunun parlayan yıldızlarından biri haline geldi.

Güzel ve yetenekli oyuncu Zehra Güneş, sadece spor sahalarında değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da büyük bir hayran kitlesi edindi.

Zehra Güneş’in aynı zamanda ailesinin ailesinin içinden çıkan bir başka yetenek de dikkat çekiyor.

Milli yıldızın kuzeni, TV8'in zorlu yarışma programı Survivor’da büyük başarılara imza atan ünlü isim çıktı!

Berkan Karabulut ile kuzenmiş!

Zehra Güneş’in kuzeni, Survivor ‘ın başarılı yarışmacısı Berkan Karabulut çıktı. İkilinin kuzen olduğunu duyan kulaklarına inanamadı.

Survivor Berkan, geçtiğimiz aylarda Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile pozlarını paylaşarak “Gururumuzsun kuzen” notunu yazmıştı.