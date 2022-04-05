Gerçek hayatta tam bir afet tam.. Gönül Dağı'nın Asuman'ı atlarla poz verince sosyal medya yıkıldı!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla gündem oluyor. Çağlar'ın güzelliğini gören hayranları, cesurluğu karşısında ise şoke oluyor.

9 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, Gönül Dağı dizisinde herkesin sevdiği bir isim haline geldi.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etti.

Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçti ancak ününe Gönül Dağı dizisi sayesinde kavuştu.

Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu ile iyi bir uyum yakalayan Çağlar, sesiyle ise kulakların pasını sildi.

Neşet Ertaş türküleriyle gönüllere girmeyi başaran Hazal Çağlar, set dışında ise oldukça aktif ve neşeli bir karakter olarak öne çıkıyor.

Sık sık sosyal medya hesabına fotoğraf atan ve güzelliği ile beğeni toplayan Çağlar'ın atlarla olan pozu ise yıktı geçti.

HAZAL ÇAĞLAR'IN SOSYAL MEDYA POZLARI

Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Hazal Çağlar, yıllar içinde değişmiş. Estetik olmadığını sık sık söyleyen Çağlar, güzelliği ile dizideki diğer rol arkadaşlarını geride bırakıyor.

Ramazan ve Asuman'ın aşkından dolayı bilinirliği iyice artan Çağlar'ın atlarla verdiği pozlar ve kusursuz fiziği olay oldu. Atlarla verdiği pozların yanında uzun siyah saçları, bronz teni ve beyaz kıayfeti ile konuşulan Çağlar'a yorum üstüne yorum yağdı.