Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaan Kaşıkçılar son haliyle hayrete düşürdü! Yıllar ona da acımamış...

Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaan Kaşıkçılar son haliyle hayrete düşürdü! Yıllar ona da acımamış...

Bir döneme damga vuran Gerçek Kesit dizisinin 'Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar, yıllar sonra ortaya çıktı. Kaşıkçılar, TikTok hesabı açmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

1993-2006 yılları arasında yayınlanan Flash TV'nin efsane dizisi Gerçek Kesit, 453. bölümü ile ekranlara veda etmişti.

İlk olarak ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın sunuculuğu ile başlayan ve zamanla değişikliğe uğrayan Gerçek Kesit dizisinde, geçmişte yaşanmış veya günümüzde yaşanabilecek olaylar ele alınmıştı.

Başrollerinde Cahit Kaşıkçılar, Cevat Dinçer, Nuri Alço ve Mehmet Vanlıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide, Sarı Bıyık, Beyaz Çorap, Matkap Rıza ve Kaleci Saçlı Adam gibi lakaplar kullanılmıştı.

Dizide hayat verdiği 'Sarı Bıyık' lakabıyla tanınan Cahit Kaan Kaşıkçılar, yıllar sonra ortaya çıktı.

TİKTOK HESABI AÇTI

Cahit Kaan Kaşıkçılar, TikTok hesabı açtı. TikTok dünyasına adım adan Sarı Bıyık, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TikTok'ta kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Sarı Bıyık, ''Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım.'' dedi.

ELEKTRİK ZAMLARINI ES GEÇMEDİ

Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı paylaşımlarından birinde elektrik zamlarına kendi tarzında tepki verdi. Sarı Bıyık'ın o paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

Sarı Bıyık, kapının çalmasının ardından "Kim o?" sorusunu yöneltti ve "Elektrik faturası" yanıtını aldı.

Akabinde Sarı Bıyık kendini boğmaya başladı. Sarı Bıyık, artan faturalara verdiği bu tepkiyle binlerce beğeni topladı. Sarı Bıyık'ın bu hareketi Gerçek Kesit'in unutulmaz anlarından biriydi.

İÇERİK ÜRETMEYE DEVAM EDECEK

Kaşıkçılar, ünlü TikTok fenomeni Onur Sermik ile devamını çekecekleri 'Kiracı' adında video serisine başladı.

Gerçek Kesit'in yanı sıra birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol alan başarılı oyuncu, TikTok'ta içerik üretmeye devam edeceğini açıkladı.