Gerçek mi sahte mi? Besinlerin "gerçeklik kontrolü" şoke etti! Muzundan yumurtasına kadar yok yok! Yediğimiz veya içtiğimiz birçok şeyin artık sahtesi de yapılıyor. Bu sahte ürünler ise sağlığa ciddi zararlar veriyor. Bunu kontrol etmek için, sosyal medya üzerinden bir video yayınladı. Bu videoda yapılan gerçeklik kontrolü, herkesi bir hayli şaşırttı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bazı videolar, fayda sağlayabiliyor. Özellikle sağlık için paylaşılanlar, insanların ciddi anlamda uyarılmasına olanak veriyor. Bu sağlık videolarından birisi ise gerçeklik kontrolü üzerine oldu. Bazı besinler üzerinden gerçeklik kontrolü yapıldı. Hangi besinlerin sahte hangi besinlerin gerçek olduğu test edildi. Ortaya çıkan sonuç ise herkesi şaşırttı. Video içerisinde balıktan yumurtaya ve muza kadar birçok ürün yer aldı. Videoyu izleyen sosyal nmedya kullanıcıları ise hem şaşırdı hem de faydalı olduğunu dile getirdi. İŞTE O VİDEO