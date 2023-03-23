Gerdek gecesi sahnesi pahalıya patladı! RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti kararı... Show TV'de yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti, gerdek gecesi sahnesiyle damga vurdu. İzleyicilerin tepkilerinin yükseldiği dizi için inceleme başlatan RTÜK, rekor bir ceza kararına imza attı.

Show TV'nin Gold film imzalı iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, gündemden düşmüyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, iki uç noktadaki ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini konu ediniyor.

Geçen bölümde gerdek gecesi sahnesiyle damga vuran dizi, olay oldu.

Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın ailesinin zoruyla tanımadığı bir adamla evlendirilmesi ve aşkı Umut'ta ayrılması izleyiciyi kahretti.

Zorla evlenen Nursema, canına kıymayı göze aldı ve cama çıktı. O sırada İbrahim'in de itmesiyle yere düştü.

Nursema'nın başına gelenler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti'ne ceza

Radyo ve elevizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, diziye %5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildiğini duyurdu. Karara göre, Kızılcık Şerbeti dizisi 5 hafta yayında olmayacak.

Oyuncular tepkili

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç ise, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" dedi.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım Arslan' karakterine hayat veren Evrim Alasya ise "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev Arslan'a hayat veren Müjde Uzman ise "Beğenmiyorsan izleme" yorumunda bulundu.