Geri sayım başladı: El Kızı dizisinin setinden ilk kareler geldi!

Sevda Erginci'nin başrolünde yer aldığı El Kızı dizisini çekimleri başladı. Dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, dizinin setinden ise ilk kareler servis edildi.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde "Tuna" karakterine hayat veren Sevda Erginci, şu sıralar yeni dizisinin heyecanını yaşıyor.

El Kızı dizisi için FOX ile el sıkışan Erginci, ilk tanıtımda ise izleyicilerden tam not aldı.

Dizide Sevda Erginci'nin dışında Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.

Dizinin ne zaman başlayacağı merakla beklenirken, bugün ise setten ilk kareler geldi.

SETTEN İLK KARELER

El Kızı dizisi çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın, annesinin kaderini yaşamasını ve intikamını konu alıyor.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği El Kızı'nın yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

Sete çıkan diziden ilk kareler bugün gelirken, oyuncu kadrosuna son olarak Aşk ve Mavi dizisindeki başarılı performansları ile dikkatleri üzerine çeken Alayça Öztürk ve Nur Yazar katıldı.