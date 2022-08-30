Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Gibi dizisinin yeni sezon tarihi..

Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Gibi dizisinin yeni sezon tarihi..

EXXEN platformunun en sevilen dizisi olan Gibi'nin 3. sezonu ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu.İşte yeni sezonun başlama tarihi..

EXXEN'de yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi bulunan Gibi dizisi 3. sezonu ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın başrolde yer aldığı komedi dizisi merakla takip ediliyor.

Absürd komedi tarzıyla büyük beğeni toplayan Gibi dizisi ilk iki sezonu ile sevenlerini kahkahaya boğdu.Dizinin hayranları uzun zamandır 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı konusunu merak ediyor.

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın başından geçen absürd olayların işlendiği dizi EXXEN'in en çok izlenen içerikleri arasında yer alıyor.Sosyal medyada büyük bir kitlesi bulunan Gibi'nin 3. sezonu büyük merak uyandırdı.

Peki Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak.İşte yeni sezonun başlayacağı o tarih..

Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor?

EXXEN platformunun sevilen dizisi Gibi'nin yeni sezonu 7 Ekim 2022 tarihinde başlayacak.Dizinin hayranları uzun süredir bu tarihi merak ediyordu.Gibi 7 Ekim itibariyle sevenleriyle buluşacak..