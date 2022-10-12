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    FRAGMAN YAYINLANDI! Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte Gibi dizisinin yeni sezon tarihi..

    Gibi dizisi hayranlarının uzun süredir merakla beklediği tarih açıklandı.Dizinin yeni sezonunun başlangıç tarihi açıklandı.İşte ilk tanıtım..
    • 12.10.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:59
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    FRAGMAN YAYINLANDI! Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte Gibi dizisinin yeni sezon tarihi..

    EXXEN platformunun en sevilen dizilerinden olan Gibi dizisinin üçünsü sezonu büyük bir heyecanla bekleniyordu.

    Diziyi yakından takip edenler uzun süredir 3. sezonun başlayacağı tarihi araştırıyor.Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

    Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç ikilisinin bulunduğu dizi absürt komedi tarzında büyük bir kitleye hitap ediyor.Her bölüm farklı olayların geçtiği dizide ikilinin birbirleri ile olan atışmaları büyük beğeni topluyor.

    Gibi dizisi resmi instagram hesabından yapılan paylaşım ile dizinin hayranlarını sevindirecek tanıtım videsou yayınlandı.Peki Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak?

    FRAGMAN YAYINLANDI! Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte Gibi dizisinin yeni sezon tarihi.. #1

    Gibi 3. sezona ne zaman başlayacak?

    Gibi 3. sezonu 21 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle EXXEN ekranlarında yayınlanacak.Dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı.İşte o fragman..

    Gibi 3. sezon fragmanı VİDEO


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