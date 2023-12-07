Gibi 5. sezon ne zaman? Feyyaz Yiğit'ten ilk paylaşım geldi... Feyyaz Yiğit, Gibi dizisinin 5. sezonu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...

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EXXEN'de yayınlanan Gibi dizisi büyük bir izleyici kitlesine sahip. Feyyaz Yiğit'in hem yazıp hem oynadığı Gibi dizisi her sezonuyla beğeni topluyor.

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı dizi karakterlerin başından geçen absürd hikayeleri konu alıyor.

Şimdiye kadar 4 sezonuyla izleyicinin karşısına çıkan dizinin 5. sezonu gelecek mi diye merak edilirken Feyyaz Yiğit sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Feyyaz Yiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 5. sezon çekimlerine başlandığını duyurdu.

Feyyaz Yiğit Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Gibi 5. sezon çekimlerimiz başlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Dizinin 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakında herhangi bir açıklama yapılmadı..