Gibi dizisi bitti mi, 3. sezon yayınlanacak mı?

Gibi dizisi bitti mi, 3. sezon yayınlanacak mı?

EXXEN'de yayınlanan, Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın skeçlerden oluşan Gibi dizisi, 2. sezon finaliyle yayınlandı. Dizinin izleyicileri, "Gibi bitti mi, 3. sezon olacak mı" merak ediyor.

İlginç tarzı ve esprileriyle dikkat çeken EXXEX dizisi Gibi, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu.

2 sezon yayınlanan dizi, dün sezon finali bölümüyle yayınlandı.

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın skeçlerinden meydana gelen dizi, hem güldürüyor hem düşündürüyor.

Absürt, yaşanması imkansız gibi duran sahnelerin yaşandığı görülen yapımda birçok ilginç konuyla ve durumla çok ilginç bir şekilde dalga geçilmesi dikkat çekiliyor.

İnce esprileri ise sosyal medyada sık sık paylaşılıyor.

Seyirciler, Gibi dizisi devam edecek mi merak ediyor. Gibi 3. sezon hakkında araştırmalar yoğunlaştı.

Peki Gibi dizisi bitti mi, devam edecek mi? Gibi dizisi 3. sezon yayınlanacak mı? İşte detaylar...

GİBİ DİZİSİ 3. SEZON YAYINLANACAK MI?

2 sezon 22 bölümden oluşan dizi, sezon finali yaptı.

Gibi dizisinin final yaptığına dair herhangi bir açıklama gelmedi. 3. sezonun 2022'nin sonlarına doğru yayınlanabileceği öngörülüyor.