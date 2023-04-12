Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın eski hali hayrete düşürdü! Değişimini görenler şok oldu Gibi dizisinde canlandırdığı İlkkan karakteri ile hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Kıvanç Kılınç'ın eski hali ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun eski hali..

EXXEN platformunda yayınlanan Gibi dizisinde canlandırdığı İlkkan karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu Kıvanç Kılınç'ın eski hali sosyal medyada gündeme geldi.

Feyyaz Yiğit ile muhteşem bir performans sergileyerek büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kıvanç Kılınç'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı.

19 Ağustos 1982 yılında Isparta'da dünyaya gelen Kıvanç Kılınç oyunculuk dışında seslendirme sanatçılığı yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümününden mezun olan 40 yaşındaki Kıvanç Kılınç son dönemde Gibi dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kıvanç Kılınç'ın geçmiş yıllardaki fotoğrafları bugün sosyal medyada gündeme geldi.

İşte ünlü oyuncunun eski hali..