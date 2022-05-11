Gigi Hadid mini bikinisiyle çalıların arasına geçince.... 'Yıkılıyorsun, yıkıyorsun, yakıyorsun be'

Geçtiğimiz yıl anne olan ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Gigi Hadid, bikinili pozlarıyla olay oldu. Güzel ismin kusursuz fiziğini gören birçok Türk hayranı, yorum yapmayı ihmal etmedi.

23 Nisan 1995 Kaliforniya'da dünyaya gelen ve aslen Filistinli olan Gigi Hadid, Malibu High School'dan mezun oldu.

Kardeşi Bella Hadid ile birlikte modellik yapan ve dünya çapında tanınan Hadid, güzelliğiyle ilgileri üzerine çekiyor.

23 Eylül 2020 yılında anne olan ve Zayn Malik ile yaşadığı aşk sayesinde gündemden düşmeyen Hadid, kızının yüzünü göstermeyi tercih etmiyor.

Annesinin çiftliğinde kızı ile sakin bir hayat süren ve Zayn Malik ile ayrılan Gigi, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı.

Yeni yaşına yaptığı kutlama ile giren Gigi Hadid, özel bir çekim için kamera karşısına geçti ve doğumdan sonra kaybetmediği kusursuz fiziğiyle poz verdi.

Reklam çekimleri için objektif karşısına geçen güzel model, kalçasını açıkta bırakan tasarımlarla hayranlarını şaşırttı.

Gigi Hadid büyüledi

Güzel model Instagram hesabından paylaştığı mini etekli bikinisiyle dikkati çekti. Hadid'in kusursuz fiziğinin göründüğü pozuna milyonlarca beğeni yağdı.

Markanın kurucusu Hadid'i neden seçtiklerini, "Koleksiyon aile, nostalji ve hatıralar etrafında toplandığından, anneliği anmak için koleksiyona organik olarak uyan özel bir şeyimiz olduğundan emin olmak istedi" sözleriyle açıkladı.