Gigi Hadid üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı! Göğüslerini bakın nasıl kapattı...

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla takipçilerini adeta büyüledi. Hadid, göğüslerini kapatmak için ise ilginç bir yöntem denedi.

23 Nisan 1995 yılında Los Angeles Kaliforniya'da dünyaya gelen Gigi Hadid, Malibu High School'dan mezun oldu. Üniversite yıllarında ise voleybol ve at biniciliğine merak saldı.

Güzel isim liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı, çalışmalarına ve modellik kariyerine odaklandı. Küçük yaşlarda kariyerine ara veren ve 2011 yılında yeniden dönen Gigi Hadid, bugüne kadar sayısız defilede yer aldı.

Birbirinden ünlü markalarla çalışan Hadid, 2015 yılında One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik ile aşk yaşamaya başladı.

Bu aşktan dolayı sık sık magazin gündemine gelen Gigi Hadid, 29 Nisan 2020 tarihinde Gigi'nin Malik'ten 20 haftalık hamile olduğunu açıkladı.

Hamilelik sürecini annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde geçiren Gigi Hadid, 23 Eylül 2020 yılında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Zayn Malik ile kızı dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ayrılan ve yeniden sahalara dönen Gigi Hadid, cesur karelerini paylaşmaya da devam ediyor.

Güzelliği ve bugüne kadar yaptığı yardımları ile gönüllerde taht kuran Gigi Hadid, sosyal medya hesabından son paylaştığı kare ile olay oldu.

Gigi Hadid'in kusursuz fiziği

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında yer alan Filistin asıllı Gigi Hadid, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Bahçede bikinili poz veren Gigi Hadid, göğüslerini bahçe hortumuyla örttü.

Instagram'da 75 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gigi Hadid, bu karesi ile hayranlarının aklını başından almayı başardı. Doğumdan sonra hızlı bir şekilde eski formuna dönen Hadid, sopn paylaştığı fotoğraf ile de bunu kanıtlamış oldu.

Geçtiğimiz aylarda yeni ilişki söylentileriyle kendilerinden bahsettiren ünlü model Gigi Hadid ve oyuncu Leonardo DiCaprio aynı restorandan çıkarken görüntülenmişti. 25 yaş takıntısı olduğu söylenilen Leonardo DiCaprio'nun Gigi Hadid ile birlikte olması ise herkesi şoke etti. Sosyal medya kullanıcıları, 27 yaşındaki Hadid'den "DiCaprio'nun en yaşlı sevgilisi" diyerek bahsetmeye başladı.