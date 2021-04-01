Girift dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Girift dizisi ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin yalnızca dijital platformlarda yayınlanacak olan dizisi Girift, izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Kanal D'nin dijital dizisi Girift konusu nedir? Girift dizisi oyuncuları kimler?

Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak.

İzleyiciler, Girift dizisine dair detayları araştırmaya başladı.

Dram ve gerilimin iç içe olduğu Girift dizisi, polisiye hikâyesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Giritf dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Girift hakkında bilgiler..

GİRİFT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı kaleme aldığı Girift dizisinin konusu, Malatya’da üst üste ortaya çıkan faili belirsiz cinayetlerin çözülmesi için Ankara’dan gönderilen Cinayet Büro Komiserlerinin, olaylar zincirini incelerken, kimi zaman tehlikeyle burun buruna geldikleri gerilim ve dram türünde heyecan dolu hikayesi anlatılacak.

GİRİFT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İzleyici tarafından büyük bir heyecanla beklenen Girift dizisinde Wilma Elles, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Komiser Asya’yı hayat verirken, Başkomiser Vural karakteri ile Ümit Acar eşlik edecek. Oyuncu kadrosunun geri kalanında ise Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca, Cahit Kaşıkçılar, Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş,Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Buhan Çelik yer alıyor.

GİRİFT DİZİSİ NEREDE YAYINLANACAK?

Girift, yakında Kanal D mobil uygulamaları, Youtube Kanal D ve kanald.com.tr de izleyicileriyle buluşacak.