Gişe Memuru filmi, bu akşam saat 22.15'te Star TV ekranlarından sinemaseverlerle buluşuyor. Gişe Memuru filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Gişe Memuru filmi konusu nedir?

Gişe Memuru filmi, bu akşam saat 22.15'te Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

Vatandaşlar, Gişe Memuru filmi ile ilgili detayları merak ediyor. Arama motorları üzerinden ''Gişe Memuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Peki, Gişe Memuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gişe Memuru filmi nerede çekildi? İşte, 2010 yılı çıkışlı drama filmi Gişe Memuru hakkında tüm detaylar..

GİŞE MEMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kenan, insanlarla ilgilenmekten çok hayal dünyasına dalan ve babası ile aynı evde oturan sessiz sakin bir gişe memurudur. Çlışkanlığı ve kendi kendine konuşmasıyla ünlü olan Kenan, Tavşancık gişeler bölgesinde gişe memurluğu yapmaktadır.

Kenan'ın çocukken annesini kaybetmesinin ardından babası ile arası ciddi bir şekilde bozulur. Otomatikleştiği gişesinde, hayal ve gerçek arasındaki çizgi daha da belirsizleşmeye başlar. Kenan'ın ev, servis ve gişe arasında sıkışıp kalmış hayatı yeni atanacağı gişelerde değişecektir.

GİŞE MEMURU OYUNCU KADROSU



Serkan Ercan-Kenan

Zafer Diper-Kenanın babası Hakkı

Nergis Öztürk-Nurgül

Büşra Pekin-Nevra

Nadir Sarıbacak-Hüseyin

Ruhi Sarı-Cengiz

Sermet Yeşil-Artun

Mustafa Can Poyraz-Remzi

Nur Fettahoğlu-Kadın

Tarık Şerbetçioğlu-İşletme Şefi

Enes Mazak-İbrahim

Mustafa Cankılıç-İlhan

İskender Bağcılar-Kemalettin

Erkan Avcı

Adem Yavuz Özata

Tolga Yeter-Mustafa

Faruk Karaçay-Erol

Türkü Turan

GİŞE MEMURU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini ve senaristiğini Tolga Karaçelik'in üstlendiği Gişe Memuru, Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekildi.