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- Gişe Memuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gişe Memuru filmi nerede çekildi?
Gişe Memuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gişe Memuru filmi nerede çekildi?
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 17:52
- Güncelleme : 02.03.2021 - 18:12
Gişe Memuru filmi, bu akşam saat 22.15'te Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşacak.
Vatandaşlar, Gişe Memuru filmi ile ilgili detayları merak ediyor. Arama motorları üzerinden ''Gişe Memuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor.
Peki, Gişe Memuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gişe Memuru filmi nerede çekildi? İşte, 2010 yılı çıkışlı drama filmi Gişe Memuru hakkında tüm detaylar..
GİŞE MEMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kenan, insanlarla ilgilenmekten çok hayal dünyasına dalan ve babası ile aynı evde oturan sessiz sakin bir gişe memurudur. Çlışkanlığı ve kendi kendine konuşmasıyla ünlü olan Kenan, Tavşancık gişeler bölgesinde gişe memurluğu yapmaktadır.
Kenan'ın çocukken annesini kaybetmesinin ardından babası ile arası ciddi bir şekilde bozulur. Otomatikleştiği gişesinde, hayal ve gerçek arasındaki çizgi daha da belirsizleşmeye başlar. Kenan'ın ev, servis ve gişe arasında sıkışıp kalmış hayatı yeni atanacağı gişelerde değişecektir.
GİŞE MEMURU OYUNCU KADROSU
- Serkan Ercan-Kenan
- Zafer Diper-Kenanın babası Hakkı
- Nergis Öztürk-Nurgül
- Büşra Pekin-Nevra
- Nadir Sarıbacak-Hüseyin
- Ruhi Sarı-Cengiz
- Sermet Yeşil-Artun
- Mustafa Can Poyraz-Remzi
- Nur Fettahoğlu-Kadın
- Tarık Şerbetçioğlu-İşletme Şefi
- Enes Mazak-İbrahim
- Mustafa Cankılıç-İlhan
- İskender Bağcılar-Kemalettin
- Erkan Avcı
- Adem Yavuz Özata
- Tolga Yeter-Mustafa
- Faruk Karaçay-Erol
- Türkü Turan
GİŞE MEMURU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yönetmenliğini ve senaristiğini Tolga Karaçelik'in üstlendiği Gişe Memuru, Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekildi.