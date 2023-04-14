Gittikçe gençleşiyor! Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay fit görüntüsüyle sosyal medyayı salladı

İlk bölümü 2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisi, oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Dizinin üzerinden uzun yıllar geçmesiyle oyuncuların yıllar içindeki değişimleri sık sık gündem oluyor.

Dizide iyilik perisi Betüş karakterine hayat verem İnci Türkay, oyunculuğu bırakmış gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Şimdilerde 50 yaşında olan İnci Türkan, güzelliğinden hiçbir zaman ödün vermemiş, yıllar onu teğet geçmiş.

Gözlerden uzak mutlu ve huzurlu yaşamına devam eden oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında.

70 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İnci Türkay, fit görüntüsüyle herkesi büyülüyor. İşte İnci Türkay'ın yıllar içindeki değişimi...

Yıllar onu teğet geçmiş

1972 yılında İzmir’de dünyaya gelen İnci Türkay, Sihirli Annem dizisiyle adını hafızalara kazıdı. Birçok programda da yer alan İnci Türkay, son olarak TRT Çocuk’ta yayınlanan Köstebekgiller dizisinde oynadı. 2016 yılında ise Rengarenk adlı dizide Zerrin karakterine hayat verdi.

İlk evliliğinden Ali adında bir oğlu olan İnci Türkay, 2019 yılında Atilla Saral ile dünya evine girdi. Hayatını gözlerden uzak devam ettiriyor ve sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ayrıca Siyah adında bir köpeği var.