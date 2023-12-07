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Türkiye'de Onlyfans rüzgarı esmeye devam ediyor...
Onlyfans içerik üreticilerinden Gizem Bağdaçiçek, pozlarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor.
1992 doğumlu Bağdaçiçek, "müstehcenlik" gerekçesiyle gözaltına alındı.
Yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan fenomen, merak konusu oldu.
Gizem Bağdaçiçek kimdir diye araştırılırken, pozları da dikkat çekti.
Gizem Bağdaçiçek'in suçlamaya ilişkin, “Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum.” dediği öğrenildi.
Gizem Savage olarak tanınan fenomen, daha öncede Fenerbahçeli Bruma'yı ifşa etmesiyle gündeme gelmişti.