Gizem Güven göğüs dekolteli pozlarıyla instagramı salladı! 'Yaktın yıktın yine ortalığı'

Bir dönemin sevilen yapımlarından olan Selena ve Sihirli Annem'de rol alan oyuncu Gizem Güven'in cesur pozları beğeni topladı.

Bir döneme damgasını vuran Selena ve Sihirli Annem gibi dizilerde oynadığı karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu Gizem Güven sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor.

28 yaşındaki oyuncu 31 Aralık 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. Gizem Güven birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.

Gizem Güven uzun zamandır bir projede yer almıyor. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu özel hayatı ile zaman zaman gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu 2020 yılında evlendiği futbolcu Caner Turp'tan geçtiğimiz aylarda boşanarak gündeme gelmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gizem Güven instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile veğeni topluyor.

Gizem Güven'in instagramda 1.1 milyon takipçisi bulunuyor. Genç oyuncunun her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

İşte Gizem Güven'in beğeni toplayan pozları..